Cadem: desaprobación de Kast sube al 53% en medio de amplio apoyo al levantamiento del secreto bancario

Un 83% manifestó estar de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin una autorización judicial previa.

La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de junio, evidenció un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, además de un amplio respaldo ciudadano a la posibilidad de levantar el secreto bancario por vía administrativa para enfrentar delitos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con el sondeo, un 41% de los consultados aprueba la gestión del Mandatario, cifra que representa una baja de dos puntos respecto de la medición anterior. En contraste, la desaprobación alcanzó el 53%, registrando un incremento de tres puntos porcentuales.

Desaprobación de Kast sube en medio de amplio apoyo al levantamiento del secreto bancario, según Cadem

Uno de los temas centrales del estudio estuvo relacionado con las herramientas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales. En ese contexto, un 83% manifestó estar de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin una autorización judicial previa, mientras que solo un 13% expresó su rechazo a dicha medida.

Asimismo, un 74% considera que, para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado debe tener acceso más expedito a información bancaria sospechosa. Por el contrario, un 22% estima que siempre debe existir una autorización judicial para acceder a esos antecedentes, mientras que un 4% no emitió una opinión.

Respecto a los mecanismos de control, la encuesta mostró que un 94% de los encuestados cree que deben existir sanciones penales para los funcionarios que hagan un uso indebido de la información obtenida. Además, un 56% estima que el Congreso debería contar con facultades para supervisar la utilización de estos datos.