Tohá cuestiona gestión de biministro Mas: “No logro identificar alguna cosa relevante que haya propuesto”

La ex ministra del Interior cuestionó la gestión de Mas y apuntó a su intención de culpar a Nicolás Grau por las irregularidades del Censo 2024.

AGENCIA UNO

Carolina Tohá lanzó duros dardos a la gestión del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, luego que responsabilizara a Nicolás Grau por las irregularidades detectadas por Contraloría en el Censo 2024.

Al respecto, la ex ministra del Interior fue tajante al expresar que “el ministro mas lleva tres meses en el cargo y no logro identificar alguna cosa relevante que haya propuesto”.

Sobre las palabras de Mas en contra de Grau por lo sucedido en el censo, Carolina Tohá puntualizó que “en el curso de un proceso de censo, en que se contrataron más de 2.000 personas, las instancias intermedias, que porque los ministros no hacen contrataciones ni chequean requisitos”.

“Si en alguna de esas contrataciones no se cumplieron los requisitos, es un error que habrá que perseguir, pero culpar políticamente al ministro Grau. O sea, ¿realmente no tiene otra cosa más relevante que hacer el ministro Mas?”, disparó la otrora secretaria de Estado.

Tohá agregó que “no voy a juzgar intenciones, (pero) lo que quiero decir es que un ministro que está dedicado a buscar el cuadrar la cosa para tirarle esta responsabilidad a Nicolás Grau, es realmente desolador”.

La militante PPD también tuvo palabras para la polémica generada por los cobros a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), indicando que durante la gestión de Gabriel Boric “hubo errores” sobre cómo abordar la condonación de esta deuda.

“Claramente en el gobierno hubo errores en cómo se manejó esa promesa, es verdad”, sostuvo Tohá, pero apuntó que José Antonio Kast “está gobernando, entonces les toca cobrar, pero no pueden hacerlo de la manera en que lo están haciendo”.