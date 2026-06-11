VIDEO – Diego Muñoz reveló el duro rechazo que recibió del Sename al intentar adoptar

Tras ese episodio, reconoció que su intención de adoptar fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

Hace dos décadas, el actor Diego Muñoz vivió una experiencia que marcó profundamente su deseo de convertirse en padre. Durante una conversación en el programa de YouTube Homeostasis, el intérprete recordó que acudió al Servicio Nacional de Menores (Sename) con la intención de iniciar un proceso de adopción, pero recibió una respuesta que terminó desalentándolo.

Según relató, entre los 30 y 35 años sentía un fuerte anhelo de formar una familia, pese a no tener pareja en ese momento. “Tenía ese sueño, no tenía a la mujer y sentía algo como biológico, como una capacidad para ser papá, entre los 30 y los 35 años”, comentó.

Motivado por ese deseo, decidió consultar en el organismo encargado de la protección de menores sobre las posibilidades de adoptar. Sin embargo, aseguró que una funcionaria le dejó en claro que sus opciones eran prácticamente inexistentes debido a su condición de hombre soltero.

“La mina me dijo: ‘En buena onda, pero estás perdiendo el tiempo completamente, ¿estás casado? No, eres hombre además; a una mujer soltera con mucha gestión y mucho lobby le podríamos llegar a pasar a un niño del Sename, pero a ti por ningún motivo’, como ‘no te gastes en esto porque de verdad que vas a salir perdiendo’”, recordó.

El actor manifestó su sorpresa e indignación por aquellas palabras. “Cacha la hueá que me dijeron”, expresó, cuestionando además la situación de muchos menores que permanecían bajo el cuidado institucional. A su juicio, lo más importante para un niño es crecer en un entorno donde reciba cariño y contención.

Tras ese episodio, reconoció que su intención de adoptar fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. “Existió como un interés en mí que también se fue desinflando”, señaló, explicando que las dificultades que enfrentaba como persona soltera hicieron que viera el objetivo cada vez más lejano.