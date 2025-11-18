Maduro y Trump se abren al diálogo: del “cara a cara” a “probablemente hablaría”

Los mandatarios han abogado por la diplomacia, pese a que Trump no descartó una acción militar. Ante ello, Venezuela recurre a la propaganda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, coquetean con el diálogo.

El líder del régimen invitó al Gobierno de Estados Unidos a dialogar “cara a cara“, presentando la paz como única opción para Caracas. Dichas declaraciones llegan luego de que Trump dijera que “probablemente” hablará “en algún momento” con él.

“El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Así que, en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema”, declaró el dictador en su programa Con Maduro +, donde añadió que “lo que no se puede permitir es que se bombardee y se masacre a un pueblo“, según reportó la cadena Globovisión.

“Sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo”, añadió Maduro, manifestando su “respeto absoluto al Derecho Internacional”.

Trump por diálogo con Maduro: “Probablemente hablaría”

Horas antes, por su parte, Trump no descartó una acción militar contra Venezuela pese a haber planteado una posible apertura diplomática con Maduro. En ese sentido, el mandatario reiteró que “probablemente hablaría” con el líder del régimen venezolano.

“No lo descarto. No descarto nada“, indicó el presidente norteamericano a los periodistas en el Despacho Oval, un día después de haber insinuado la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro. Sin embargo, Trump decidió eludir las preguntas sobre si el líder sudamericano podría decirle algo que llevara a Estados Unidos a dar macha atrás en su demostración y despliegue de fuerza militar.

“Le ha hecho un daño tremendo a nuestro país“, puntualizó Trump, vinculando a Maduro con las drogas y la inmigración a Estados Unidos desde Venezuela. “No le ha hecho ningún bien a Estados Unidos, así que ya veremos qué pasa“.

Superbigote: el superhéroe en Venezuela que actúa de propaganda

Personificando al propio presidente Nicolás Maduro, el superhéroe Superbigote cambió su traje rojo y capa azul por un uniforme militar.

El personaje de la serie animada creada en 2021 en Venezuela, es parte de la estrategia de la administración de Maduro en transmisiones de Venezolana de Televisión para llamar a los ciudadanos a alistarse en el cuerpo civil bajo entrenamiento militar llamado Milicia Nacional Bolivariana.

En plena escalada entre ambos países, el gobierno de Caracas busca ganar protagonismo frente a los micrófonos para disputar la narrativa de Washington. Sin embargo, su discurso apunta sobre todo hacia adentro: por un lado, a sus seguidores, para reafirmar su lealtad; y por otro, a los sectores críticos, con el objetivo de contener cualquier conato de desobediencia.

