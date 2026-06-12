Mundial 2026: la medida que tomó el presidente de Ecuador para que los hinchas “disfruten de la mejor forma”

La resolución que tomó el mandatario permanecerá vigente durante toda la cita mundialista, es decir, hasta el próximo 19 de julio.

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La participación de Ecuador en el Mundial 2026 tiene entusiasmado a todo el país sudamericano, que espera cumplir su mejor presentación de la historia, una sensación que parece compartir el presidente Daniel Noboa, quien anunció una medida destinada a que los hinchas “disfruten de la mejor manera“.

La selección de Ecuador integra el Grupo E y debutará en la cita mundialista enfrentando a Costa de Marfil este domingo 14 de junio.

Según Noboa, en el país todos ya están pensando “más en fútbol que en cualquier otra cosa”, lo que, aseguró, es “normal” en un “país futbolero”.

“Este es un país al que le gusta estar con amigos, con familiares viendo los partidos“, manifestó, tras dar a conocer la medida.

La medida del presidente de Ecuador durante el Mundial 2026

De acuerdo con lo informado por la prensa de Ecuador, el presidente Noboa anunció que mientras dure el Mundial 2026 se eliminará temporalmente el impuesto a los consumos especiales (ICE) a las bebidas alcohólicas moderadas, como la cerveza.

En la oportunidad, el mandatario aseveró que la eliminación temporal del ICE tendrá un efecto directo en el precio final de la cerveza, que bajaría en más de un 20% hasta el próximo 19 de julio.

“De esa manera, cada uno de ustedes va a poder disfrutar del Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, añadió Noboa.