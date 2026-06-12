Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Violencia escolar: la amenaza que obligó a suspender las clases este viernes en el Instituto Nacional

La dirección del colegio informó que durante la jornada mantendrá una reunión con el sostenedor y el SLEP Santiago Centro para abordar el tema.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Instituto Nacional confirmó que suspendió las clases este viernes 12 de junio, tras ser informado de una grave amenaza al interior del establecimiento.

De acuerdo con lo reportado por la dirección del colegio capitalino, dio a conocer la medida a toda la comunidad educativa a través de un correo electrónico.

En el texto, el equipo directivo del Instituto Nacional comunicó que determinó suspender las clases este viernes “debido a la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento“.

Según el mismo texto, al que accedió la radio Biobío, la suspensión afecta este día solamente a quienes asisten a la jornada de la mañana.

Cómo abordará la amenaza el Instituto Nacional

En el correo enviado a la comunidad educativa, el colegio explicó además que en el curso de la jornada la dirección mantendrá una reunión con el sostenedor y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro para abordar el tema.

En la oportunidad, las autoridades estudiantiles trabajarán para coordinar los pasos necesarios a fin de enfrentar la amenaza.

Desde el establecimiento se pidió a los alumnos y apoderados “mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del establecimiento“, mediante los cuales se informará de cualquier otra determinación.

Notas relacionadas

La política al desnudo
Opinión

La política al desnudo

Mientras, sigamos copando espacios de debate y alzando la voz. La agresión sexual no se puede normalizar, ni como herramienta de “sextorsión” ni como venganza, menos como argumento político, porque ahí no pierden solamente las mujeres, perdemos todos cuando la discusión se envilece, la sociedad se deshumaniza y la verdad se cubre de un velo de morbosidad y desinformación.

Foto del Columnista Yolanda Pizarro Yolanda Pizarro