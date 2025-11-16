Para “combatir las amenazas transnacionales”: el portaaviones más grande de EEUU llegó al Caribe

La Marina norteamericana considera al USS Gerald R. Ford como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

Apenas un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interpretó la canción Imagine para pedir la paz, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota de Estados Unidos, llegó al mar Caribe para “combatir las amenazas transnacionales”, según afirmó el jefe del Comando Sur de EEUU, almirante Alvin Holsey.

En medio de las disputas entre Washington y Caracas, Holsey planteó a través de un comunicado que “a través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

Recalcó a la vez que “el despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano“.

Las características del portaaviones más grande de EEUU

Con un largo de 335 metros y una capacidad para 70 aviones y 4.500 tripulantes, USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande de EEUU.

De hecho, la Marina norteamericana lo considera como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

Durante su periodo de pruebas, la embarcación resistió el impacto de tres explosiones submarinas conocidas como exámenes de choque a nivel de buque. Funciona con energía nuclear y cuenta con un sistema de catapulta de aviones para el despegue electromagnético, así como radares de última generación.

De acuerdo con el reporte del Pentágono, en las últimas semanas las fuerzas estadounidenses han destruido en el mar Caribe y el Pacífico oriental más de una decena de embarcaciones a las que acusó de transportar droga hacia su país, en ataques que han dejado más de 70 muertos.