Estados Unidos instó a Maduro a escapar desde Venezuela a Rusia: el ultimátum de Trump tras llamada telefónica

La exigencia de una amnistía por parte de Maduro sería el gran impedimento para abandonar Venezuela.

La reciente conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, cuya existencia fue confirmada por el propio presidente estadounidense, ha desatado una ola de especulaciones sobre el futuro político de Venezuela.

En ese sentido, el senador republicano Markwayne Mullin detalló que Estados Unidos le dio la posibilidad al dictador de partir al exilio en Rusia en medio de su despliegue militar.

“No diría que salió bien ni mal, fue una llamada telefónica”, declaró Trump el domingo, evitando profundizar en los contenidos de un intercambio que, según fuentes del Miami Herald, estuvo lejos de ser cordial.

Paralelamente, en diálogo con CNN, Mullin indicó que “le dimos a Maduro la oportunidad de irse. Le dijimos que podía ir a Rusia o a otro país“. No obstante, el senador integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado aclaró que “no se planea enviar tropas a Venezuela”.

De acuerdo con el medio antes citado, Trump habría lanzado un ultimátum directo al líder venezolano, en el marco de una campaña de presión de cuatro meses que incluye un amplio despliegue naval frente a la costa norte del país. El mensaje, descrito como tajante, habría sido: “Puedes salvarte a ti mismo y a tus seres queridos, pero debes abandonar el país ahora mismo“, ofreciendo garantías de salida segura para Maduro, su esposa y su hijo “solo si aceptaba dimitir inmediatamente“.

Maduro, sin embargo, no habría aceptado las condiciones. Según el Miami Herald, el mandatario exigió una amnistía global para él y sus aliados, así como mantener control sobre las Fuerzas Armadas aun si cedía poder político.

La otra opción de Maduro fuera de Rusia en caso de una salida

Tras haber sufrido la negativa de una amnistía y haber sido instado a viajar a Rusia, no se habrían producido nuevos contactos directos, aunque Caracas habría solicitado una segunda llamada luego de que Washington declarara el cierre total del espacio aéreo venezolano.

No obstante, el gobierno de Maduro no recibió respuesta alguna, afirmó el diario, que atribuye a Brasil, Qatar y Turquía la mediación del primer diálogo. De hecho, el último emerge como un posible lugar donde Maduro podría solicitar asilo si termina huyendo de Caracas, de acuerdo a analistas del Washington Post.

La condición mediadora de Turquía sería en parte el motivo para ser opción, considerando que Maduro “confía” en el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien a su vez mantiene “buenas relaciones” con Trump.

Desde 2013, el líder chavista ha sorteado protestas masivas, una severa crisis económica, un intento de magnicidio en 2018 y la aparente derrota electoral del año pasado, donde Erdogan fue uno de los pocos líderes que respaldó los resultados entregados por el régimen chavista. Paralelamente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso Cartagena como sede de eventuales negociaciones para resolver las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.