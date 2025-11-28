La conversación telefónica entre Trump y Maduro que fue reportada por The New York Times

Esta semana, Donald Trump dijo que estaba abierto a la posibilidad de hablar con su similar venezolano con el propósito de “salvar muchas vidas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un diálogo telefónico con su similar de Venezuela, Nicolás Maduro, según reportó este viernes el diario The New York Times.

De acuerdo con lo informado por el medio norteamericano, el contacto entre los mandatarios se produjo durante la semana pasada, y en él habría participado también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La presunta conversación entre Trump y Maduro se dio a conocer al día siguiente de que el jefe de Estado norteamericano avisó que “muy pronto” las Fuerzas Armadas de su país empezarán a detener por tierra a los “narcotraficantes de Venezuela”.

El martes de esta semana, Donald Trump dijo que estaba abierto a la posibilidad de hablar con su similar venezolano con el propósito de “salvar muchas vidas”.

Qué habrían conversado Trump y Maduro

Según indicó el diario The New York Times, los presidentes Trump y Maduro habrían conversado sobre la posibilidad de acordar una posible reunión entre ambos en suelo estadounidense.

Sin embargo, el citado medio apuntó que la llamada no habría servido para establecer planes concretos para ese eventual encuentro.

El Miami Herald reportó hace unos días que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro.