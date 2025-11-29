Donald Trump eleva tensión y declara “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos anunció el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, en el marco de una escalada contra Maduro.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura y anunció este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada contra Nicolás Maduro, en un paso más hacia una eventual invasión por tierra del país.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad“, expuso a través de su cuenta de Truth Social, sin entregar mayores detalles.

Desde comienzos de septiembre, la administración de EE.UU. ha incrementado su presión sobre Venezuela, con un significativo despliegue militar en el Caribe, el cual incluye el mayor portaviones del mundo.

Bajo este contexto, el Gobierno de Donald Trump ha manifestado que su objetivo es frenar tráfico de drogas desde la región. Sin embargo, desde Venezuela señalan que Estados Unidos busca un cambio de régimen. En este marco, la fuerza militar norteamericana ha abatido a más de 80 personas en sus más de 20 ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

En este marco, el diario The New York Times dio a conocer el viernes que Trump y Maduro tuvieron una conversación telefónica en la cual abordaron una posible reunión en suelo estadounidense.

Esta noticia se dio solo un día después de que el mandatario de EEUU asegurara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas desde Venezuela por tierra eran inminentes, situación que elevó aún más las tensiones con Caracas.