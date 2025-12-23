“Muchas más de las que se había informado”: archivos revelan detalles de los desconocidos vuelos de Trump en avión de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de este en la década de 1990, incluyendo una oportunidad en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años.

Así lo daban a conocer un nuevo lote de miles de archivos inéditos sobre el caso de Epstein que le Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el lunes en la tarde. Pese a que aparentemente la institución terminó borrando los documentos, el diario The Washington Post consiguió descargarlos antes de que dejaran de estar disponibles.

A diferencia de los que fueron publicados durante el pasado viernes, los nuevos archivos incluyen varias menciones a Trump, quien ha intentado distanciarse lo más posible de Epstein y sus crímenes, indicando que se mantuvieron muchos años peleados por conflictos empresariales.

“Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)“, escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, el cual fue incluido dentro de los archivos.

El fiscal detalló que Trump voló en dicho avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996. Además precisó que durante aquel periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y ex pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora mandatario en al menos cuatro de esos vuelos.

En varios casos, agregó el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Los nexos del avión de Epstein con Trump y Maxwell

Los documentos además revelan que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recopiló varias pistas sobre la relación entre Trump y Epstein durante fiestas en sus respectivas propiedades a inicios de la década de los 2000, aunque no se confirmó si hubo investigaciones posteriores al respecto.

Asimismo, pese a que no está esclarecido del todo el motivo, los investigadores del caso de Maxwell enviaron en 2021 una citación judicial a Mar-a-Lago, la mansión y club privado de Trump en West Palm Beach (Florida).

Según el Post, los archivos indican que el fiscal federal realizó dicha diligencia para encontrar personas que trabajaban en el club de Trump que podrían ser relevantes en el caso contra la ex pareja de Epstein.