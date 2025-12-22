Caso Epstein: Clinton exige que se publiquen todas las fotografías en las que aparece

Entre los documentos publicados la semana pasada, hay varias fotos en las que aparece Bill Clinton en la casa de Jeffrey Epstein.

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton exigió a las autoridades que se publiquen todas las fotos del archivo del caso de Jeffrey Epstein en las que aparece él.

A través de un comunicado, el vocero del ex mandatario norteamericano, Ángel Ureña, planteó que “instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya“.

A continuación, alertó que de no publicarse todo el material de la investigación en el caso Epstein, se hará evidente que se está recurriendo a “filtraciones selectivas” con el propósito de implicar a personas, como el propio Clinton, a las que la fiscalía ya exculpó.

Si bien el pasado viernes el Departamento de Justicia liberó alrededor de 4 mil documentos vinculados al caso, además de lanzar un sitio web para consultar ese material, la Fiscalía reconoció que su publicación completa sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos.

Las fotos de Bill Clinton vinculadas al caso Epstein

Entre los documentos publicados la semana pasada, hay varias fotos en las que aparece Bill Clinton en la casa de Epstein, una de ellas al interior de un jacuzzi.

En otras dos fotos, el ex presidente estadounidense aparece junto al magnate pedófilo que se suicidó mientras estaba en la cárcel, en 2019.

Además, hay otras fotos de Clinton junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross.

“La información que el Departamento de Justicia ha publicado hasta el momento, y la forma en que lo ha hecho, deja algo claro: se está protegiendo a alguien o a algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección“, concluyó el vocero del ex mandatario norteamericano.