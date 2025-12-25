Chile reconoce a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras

Gobierno chileno indicó que su evaluación tomó en cuenta los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea.

La Cancillería de Chile emitió un comunicado en el que señaló que respeta la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras de declarar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como ganador de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre.

“El Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, que otorga certeza jurídica al proceso electoral”, se indicó en el documento publicado este jueves.

La declaración se da en un contexto de fuertes acusaciones por parte de otros candidatos y sectores del oficialismo en Honduras, quienes han denunciado un posible fraude por parte del organismo electoral. Entre ellos, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, declaró que no reconoce los resultados del CNE “el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quién va a gobernar, en un pacto de impunidad donde se perdonan mutuamente los delitos”, expresó.

El Gobierno chileno indicó que su evaluación tomó en cuenta los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, las cuales concluyeron que las elecciones se realizaron de manera ejemplar por parte del pueblo hondureño el pasado 30 de noviembre.

Finalmente, el CNE proclamó ganador a Asfura, quien obtuvo el 40,27% de los votos, mientras que Nasralla alcanzó el 39,53%, según los resultados oficiales más recientes.

Días antes de la elección, el presidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó su apoyo a la candidatura de Nasry Asfura. “Si Tito Asfura gana las elecciones presidenciales de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo hondureño, le brindaremos todo nuestro apoyo. Si no gana, Estados Unidos no malgastará recursos, ya que un líder equivocado solo puede traer resultados negativos al país”, dijo en esa ocasión.