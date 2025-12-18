Estados Unidos presiona a Honduras para iniciar recuento especial en medio de crisis electoral

La falta de resultados definitivos y las denuncias de irregularidades mantienen la tensión política a más de dos semanas de las elecciones.

Las autoridades de Estados Unidos instaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras a iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio de las elecciones presidenciales de noviembre, en un contexto marcado por la falta de resultados definitivos y el aumento de las tensiones políticas y sociales en el país centroamericano, más de dos semanas después de celebrados los comicios.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense señaló en un comunicado que el CNE debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” con el objetivo de despejar las acusaciones de fraude que han alimentado la incertidumbre.

En ese mismo mensaje advirtió que “cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada“.

Sin embargo, el CNE ha responsabilizado a las protestas y movilizaciones de impedir el inicio del recuento, pese a haber reiterado recientemente su disposición a que se revisen, “voto por voto”, las actas presuntamente fraudulentas. Desde el organismo electoral también se denunciaron supuestas medidas destinadas a limitar la revisión de dichas actas, lo que, según advirtió, pone en riesgo la transparencia del proceso electoral.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados hasta ahora, el candidato ultraderechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40,52 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 %, cuando ya se ha escrutado el 99,4 % de las actas.

El conflicto interno en Honduras por el que elevó su reclamo Estados Unidos

En paralelo, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) hizo un llamado a los actores políticos a “evitar confrontaciones” y a participar de manera institucional en el conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, previsto para iniciar este jueves tras varios retrasos.

El recuento especial, inicialmente programado para el 13 de diciembre, fue aplazado en repetidas ocasiones por problemas administrativos, falta de acreditaciones partidarias y dificultades tecnológicas. En este contexto, la OEA reiteró su llamado a proteger el material electoral y a garantizar la seguridad de los recintos de escrutinio, una responsabilidad que recae en el Gobierno.

Por su parte, el CNE recordó que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas debidamente acreditadas y advirtió que una decisión de ese tipo podría afectar la validez del proceso, mientras el organismo se apresta a proclamar los resultados finales antes del 30 de diciembre.