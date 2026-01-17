Los ocho países que sufrirán la imposición de aranceles por parte de Trump hasta que EE.UU. adquiera Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono en su iniciativa de anexar Groenlandia, anunciando que impondrá aranceles de hasta 25% a países europeos hasta que se materialice la adquisición del territorio danés.
La nueva advertencia del mandatario norteamericano es contra Dinamarca y países europeos (incluyendo algunos socios de la OTAN) que se oponen a que dicho territorio de 57.000 habitantes pase a formar parte de EE.UU.
Bajo este contexto, desde el 1 de febrero se les aplicará un arancel adicional del 10% a todos los productos que envíen a Estados Unidos a estos países: Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.
Nuevos aranceles: la amenaza de Trump a países europeos que se opongan a la adquisición de Groenlandia
“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, sostuvo Trump a través de su red Truth Social.
Siguiendo en esa línea, el mandatario norteamericano aseguró que los países mencionados “están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”.
A lo que agregó: “Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundial, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”.
Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos de la mayoría de sus socios comerciales como una forma de ejercer presión sobre los países para que se alineen con las políticas de EE.UU.