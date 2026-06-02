Arriesgan multas y destitución: los 15 alcaldes apercibidos por Contraloría por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio

El organismo les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP y regularizar la situación. En caso contrario, podrían enfrentar severas sanciones.

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que apercibió a partir del miércoles 27 de mayo, a 15 alcaldes de diferentes zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones.

Por medio de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. En caso de que mantengan el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, según establece la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Aquella norma señala que los que incumplan el apercibimiento realizado por la Contraloría se exponen a sanciones que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.

Los alcaldes apercibidos por Contraloría lideran estas comunas