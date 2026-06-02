La demanda de ChileActores contra Prime Video que terminó con millonaria indemnización de $6.500 millones

“Esta resolución no va contra la tecnología ni las plataformas, las cuales valoramos; es una invitación a construir una economía digital sostenible, donde la innovación no invisibilice el trabajo artístico. Si se genera valor con nuestras creaciones, lo justo es retribuirlo”, puntualizó la institución.

AGENCIA UNO

La Corporación de Actores y Actrices de Chile (ChileActores) celebró el “histórico” fallo del Primer Juzgado Civil de Santiago, que acogió su demanda en contra de Amazon Prime Video y ordenó a la plataforma de streaming pagar una indemnización de $6.500 millones.

El organismo precisó que el fallo detalla que “las plataformas de streaming que operan en Chile deben respetar la ley local y remunerar de forma justa el trabajo artístico”.

El tribunal desestimó que la ubicación de servidores en el extranjero pueda ser invocada como excusa para eludir a la justicia local, reafirmando que “si los contenidos audiovisuales son ofrecidos en Chile, tal actividad debe someterse a la normativa nacional. Asimismo, ratificó la legitimidad de ChileActores y la obligatoriedad de sus tarifas generales para hacer efectivos los derechos de miles de creadores frente a usuarios masivos”.

En esta línea, el Primer Juzgado Civil ordenó a Prime Video al pago de remuneraciones adeudadas, declaró la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, ordenó el cese de la conducta infractora e impuso multas y costas.

“Esta resolución no va contra la tecnología ni las plataformas, las cuales valoramos; es una invitación a construir una economía digital sostenible, donde la innovación no invisibilice el trabajo artístico. Si se genera valor con nuestras creaciones, lo justo es retribuirlo”, puntualizó la institución.

La demanda de ChileActores contra Prime Video

ChileActores demandó al servicio de streaming en 2023 por el no pago de derechos intelectuales de las series y películas chilenas disponibles en su plataforma, como 31 Minutos, La Jauría, Los Archivos del Cardenal y Los 80, entre otras.

La institución nacional buscaba el pago del 3,6% de los ingresos conseguidos en Chile desde el lanzamiento de Prime Video en el país, en 2019, hasta la decisión de la Justicia.

En esta línea, dejó en claro que la empresa extranjera no pagó la tarifa de uso que está estipulada en la Ley de Intérpretes Audiovisuales.