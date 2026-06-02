Director de Migraciones y origen de plan de salida voluntaria: “Las expulsiones son carísimas”

Sobre la promesa del presidente Kast de expulsar a 300 mil migrantes durante su administración, Sauerbaum recalcó que “vamos a hacer todos los esfuerzos con los recursos que tengamos y con las limitantes que tengamos”.

AGENCIA UNO

Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, explicó las razones del Gobierno para anunciar un plan de salida voluntaria para migrantes irregulares en la primera Cuenta Pública del presidente Kast.

En entrevista con radio Cooperativa, Sauerbaum indicó que “hoy tenemos en Chile a 252.000 personas que están debidamente empadronadas y este plan está enfocado en ellos. Es bastante beneficioso para gente que quiere vivir en Chile o retornarse, salir y volver a entrar”.

El director del Servicio de Migraciones explicó que la norma “en el fondo lo que hace es eximir de dos castigos, que hoy tiene la Ley 21.325, que son básicamente multas (de entre 400 y 500 mil pesos) para las personas que entraron con visa y se les expiró y no fueron renovadas, por lo que cayó en la irregularidad, y, también, quienes entraron por paso no habilitado, que al ser expulsados no pueden retornar al país hasta en cinco años”.

Frank Sauerbaum dejó en claro que la implementación de este plan no tendrá costo para el fisco: “La idea de poder hacer salidas voluntarias es ahorrar recursos, porque hoy las expulsiones son carísimas. Nosotros tenemos un presupuesto muy acotado para expulsiones que aprobó el Congreso el año pasado. Y, por lo tanto, vamos a promover la salida voluntaria para que la gente se pueda financiar su salida”.

Respecto a un futuro reingreso a Chile, el funcionario de Gobierno indicó que “se va a privilegiar a las personas que tienen algún tipo de arraigo: que tenga familia, trabajo, alguna relación con Chile, un emprendimiento y cosas de ese tipo que nos puedan decir ‘efectivamente esta persona está contribuyendo al país y tiene algún tipo de arraigo”.

Sobre la promesa del presidente José Antonio Kast de expulsar a 300 mil migrantes durante su administración, Sauerbaum recalcó que “vamos a hacer todos los esfuerzos con los recursos que tengamos y con las limitantes que tengamos”.