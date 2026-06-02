La ofensiva de la oposición tras la aprobación de Escuelas Protegidas

El proyecto que contempla una serie de medidas preventivas y sancionatorias en colegios fue despachado a ley este martes. No obstante, desde la oposición anunciaron que recurrirán al TC.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones que realizó el Senado al proyecto de Escuelas Protegidas y despachó a ley la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Con 105 votos a favor y 46 en contra, se respaldó el proyecto que considera una serie de medidas preventivas y sancionatorias en establecimientos educativos. Entre los puntos clave se encuentran la revisión de mochilas, la prohibición de capuchas, sanciones a estudiantes que interrumpan clases o protagonicen hechos de violencia.

Además incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria, el cual tiene que ver con “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

Durante la votación, los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente), y Emilia Schneider (FA) pidieron reserva de constitucionalidad para ciertos artículos, acusando que vulneraban garantías constitucionales de los alumnos.

Considerando lo anterior, la ministra de Educación, María Paz Arzola, expresó: “La reserva de constitucionalidad es parte del proceso (…) Los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias, pero nosotros estamos tranquilos, hemos estudiado bien las disposiciones que contiene este proyecto, esta ley”.

A lo que añadió: “Estamos solamente esperando para poder poner a disposición de los colegios las herramientas que son necesarias. Este proyecto viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir, y por lo tanto necesitamos avanzar con ellas cuanto antes en su implementación”.

Oposición anuncia que recurrirá al TC tras aprobación de Escuelas Protegidas

Después de la votación, y tal como había adelantado a EL DÍNAMO, la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano (PC), junto con Emilia Schneider (FA), Juan Santana (PS) y Boris Barrera (PC), anunció que como oposición presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Lamentablemente, en la Cámara se ha agotado el diálogo, porque cuando proponemos de manera reiterada, incluso normas que puedan ayudar a darle precisión jurídica, a ayudar también a dar certidumbre en materia de derechos, de indemnidad de niños y niñas, estos son de manera reiterada rechazadas”, expuso la legisladora.

Por ello, aseveró que “lo que corresponde ahora es que un grupo de parlamentarios y parlamentarias hagamos este requerimiento al TC, porque no podemos permitir que por un gusto ideológico, tanto del Presidente de la República como de diputados y diputadas acá, se pasen a llevar derechos constitucionales, consagrados en nuestra Constitución”.

En este marco, Serrano recalcó que no se debería permitir que “se prive del derecho a educarse a aquellos estudiantes más pobres, porque aquel estudiante que tiene los medios para ir a la educación superior, no va a recibir una doble sanción”.