Embajador revela detalles de la reunión de Petro con Trump: reconocieron “diferencias entre ellos”

El diplomático colombiano aseguró que el encuentro en la Casa Blanca fue “extraordinario” y abordó narcotráfico, Venezuela y cooperación bilateral.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, entregó nuevos antecedentes sobre la reunión sostenida entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par colombiano, Gustavo Petro. En entrevistas concedidas a medios colombianos, el diplomático describió la cita positivamente pese “los dos reconocían que había diferencias entre ellos“.

“Yo tenía ciertos temores, pero puedo decir que la reunión no fue buena, fue extraordinaria. Fue realmente mucho mejor que lo que jamás me imaginaba”, afirmó García-Peña en conversación con la cadena RCN y su canal internacional NTN24.

Según explicó, el diálogo se desarrolló en un ambiente distendido, incluso con momentos de humor entre ambos mandatarios. “Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos, pero la idea es que trabajemos sobre lo que estemos de acuerdo”, relató.

El embajador calificó la cita como un encuentro “fundamental porque son dos líderes muy distintos, pero ambos comprometidos con sus respectivos países”, y señaló que uno de los ejes centrales de la conversación fue la cooperación en materia de seguridad.

“Nos centramos en los temas narcotráfico y lucha contra el crimen internacional. No hay aliado mejor que Colombia para algo que para Donald Trump es fundamental. Y Venezuela, tema clave para Trump, y Colombia tiene un papel que no tiene ningún otro país que puede jugar ahí”, sostuvo.

Embajador colombiano sobre la reunión de Petro y Trump: “Es el mejor aliado que tiene en el hemisferio”

Aunque evitó anticipar eventuales acuerdos comerciales, García-Peña se mostró optimista respecto de la postura expresada por Trump sobre Venezuela y el régimen de sanciones.

“Lo que dijo el presidente Trump fue muy claro sobre las sanciones, no le gustan las sanciones contra Venezuela y ojalá eso sea un paso fundamental porque Ecopetrol (la principal empresa de petróleo de Colombia) está listo, pero si hay sanciones que no nos dejan trabajar con ellos, hasta que ellos no levanten las sanciones, no se puede poner esto en práctica”, señaló.

Finalmente, el embajador sugirió que la reunión pudo haber modificado la percepción de Trump sobre Petro, luego de críticas previas. “Entendió que no solamente no es narcotraficante, sino que es el mejor aliado que tiene en el hemisferio para luchar contra el narcotráfico”, relevó García-Peña.