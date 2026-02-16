VIDEO – Tiroteo en medio de partido de hockey escolar en Estados Unidos: dos muertos y tres heridos

El atacante se habría disparado tras abrir fuego contra presuntos familiares en medio de un juego colaborativo de diversas escuelas.

Dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas tras un tiroteo ocurrido la tarde del lunes en una pista de hockey en Rhode Island, Estados Unidos. Las autoridades señalaron que el presunto agresor habría dirigido los disparos contra miembros de su propia familia e investigan si el origen del ataque estuvo relacionado con una disputa familiar.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, informó en conferencia de prensa que el atacante murió por una herida de bala autoinfligida tras el tiroteo. Entre las víctimas fatales se encuentra una niña pequeña, según reportó WJAR. Las tres personas heridas permanecen en estado crítico y presentan impactos de bala.

La policía respondió a la emergencia alrededor de las 2:30 p.m. y continúa trabajando para reconstruir la cronología de los hechos y determinar con precisión la relación entre el atacante y las víctimas. Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se sumaron a la investigación, al igual que la Policía Estatal y efectivos de Providence.

Los centros educacionales involucrados en el tiroteo en pista de hockey

En el momento del ataque, dos equipos cooperativos escolares disputaban partidos en la pista. La escuela North Providence (NP) indicó a CNN que “la información preliminar indica que el incidente puede haber involucrado a padre(s) de estudiante(s) de NP”. Por su parte, Coventry confirmó que todos sus estudiantes han sido localizados.

“Un agente del Departamento de Policía de Coventry está en el lugar y permanece con nuestros estudiantes. El personal también está con el equipo, y continuamos monitoreando la situación mientras se coordinan los planes de reunificación,” señaló el superintendente Don Cowart en una carta a los padres.

La Saint Raphael Academy también tenía alumnos presentes y comunicó: “Hubo un incidente horrible con un atacante activo. Nos han dicho que ninguno de los miembros de nuestra familia SRA resultó herido”.

El gobernador Dan McKee expresó en redes sociales: “Estoy rezando por Pawtucket y por todos los involucrados”. El episodio ocurre apenas dos meses después de otro tiroteo en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, reavivando la preocupación por la seguridad en espacios comunitarios.