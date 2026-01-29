VIDEO – Nuevos registros revelan enfrentamiento de Alex Pretti en Minneapolis 11 días antes de su asesinato a manos de agentes federales

Reducido en el suelo por varios agentes federales tras patear el foco trasero de su vehículo durante una protesta. Así se observa el destino de Alex Pretti en nuevos registros audiovisuales, los cuales aportaron antecedentes clave sobre un altercado ocurrido el 13 de enero en Minneapolis, solo 11 días antes de que fuera abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Los videos muestran a Pretti gritando un insulto a los agentes y forcejeando con ellos. Mientras se encuentra en el suelo, su abrigo de invierno se desprende y, segundos después, logra liberarse —o es dejado ir—, huyendo del lugar. Al darle la espalda a la cámara, se distingue lo que parece ser un arma de fuego en su cinturón. Sin embargo, en ningún momento se lo ve intentando sacar el arma, y no está claro si los agentes llegaron a advertir su presencia. Se desconoce los eventos que precedieron al hecho.

La difusión de las imágenes reavivó el debate nacional sobre la muerte de Pretti, quien trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en el Centro Médico para Veteranos de Minneapolis. “Nada de lo que ocurrió una semana antes podría haber justificado el asesinato de Alex a manos del ICE el 24 de enero”, declaró Steve Schleicher, abogado que representa a uno de los padres de Pretti.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional se informó que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional está revisando los nuevos videos y el incidente del 13 de enero. No se ha determinado si alguno de los agentes involucrados en ese episodio participó también en el operativo en el que Pretti perdió la vida.

La muerte de Pretti en Minneapolis: dos agentes en licencia administrativa

El Departamento de Seguridad Nacional informó además que dos agentes federales involucrados en el tiroteo de Pretti se encuentran de baja desde el sábado.

El anuncio se realizó en medio de las demostraciones del presidente Donald Trump para aliviar tensiones en la ciudad tras el segundo tiroteo moral, pese a haber pocas pruebas de cambios significativos tras semanas de dura retórica y enfrentamiento con los manifestantes.