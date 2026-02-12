Quién es Jesse Van Rootselaar, la joven de 18 años identificada como la sospechosa del tiroteo en escuela de Canadá

La presunta atacante tenía antecedentes de salud mental y habría asesinado primero a su madre junto a su hermanastro de 11 años.

Una joven de 18 años identificada como Jesse Van Rootselaar fue señalada por la policía como la responsable de uno de los tiroteos más graves en la historia reciente de Canadá, ocurrida en Tumbler Ridge. La agresora murió por suicidio tras el ataque y el balance final de víctimas fatales fue ajustado a nueve personas, incluida ella, en lugar de las diez reportadas inicialmente.

Según informó el subcomisionado Dwayne McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica, la joven tenía antecedentes de problemas de salud mental. De hecho, había sido detenida en más de una ocasión bajo la Ley Provincial de Salud Mental para ser evaluada. “La policía había acudido a ese domicilio en múltiples ocasiones durante los últimos años para atender preocupaciones relacionadas con la salud mental de nuestra sospechosa”, señaló McDonald.

La sospechosa, explicó el subcomisionado, que Van Rootselaar nació como hombre pero comenzó a identificarse como mujer desde hace seis años atrás.

De acuerdo con las autoridades, Van Rootselaar primero asesinó a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11 en el domicilio familiar. Posteriormente se dirigió a la escuela a la que había asistido anteriormente —la había abandonado hace cuatro años— y abrió fuego contra una profesora, tres alumnas de 12 años y dos estudiantes varones, de 12 y 13 años. En el lugar se recuperaron un arma larga y una pistola modificada.

Los heridos por la joven en Canadá

Decenas de personas resultaron heridas y dos permanecen hospitalizadas en estado grave. Una de ellas es Maya, una niña de 12 años que lucha por su vida tras recibir disparos en la cabeza y el cuello, según publicó su madre, Cia Edmonds, en Facebook.

El primer ministro Mark Carney, visiblemente afectado, declaró a los periodistas: “Superaremos esto. Aprenderemos de esto”. La máxima autoridad canadiense pospuso un viaje a Europea y ordenó que las banderas ondeen a media asta durante siete días.

“Creemos que la sospechosa actuó sola… sería demasiado pronto para especular sobre el motivo”, puntualizó McDonald, quien agregó que no hay indicios de que alguien haya sido atacado de forma específica.