Johnny MAGA: la cuenta anónima pro-Trump de X dirigida desde dentro de la Casa Blanca

Un reportaje de WIRED vincula el perfil a un funcionario encargado de amplificar la narrativa oficial en redes sociales haciéndose pasar como apoyo genuino y espontáneo.

Un reportaje de WIRED reveló que la influyente cuenta pro Donald Trump en X conocida como Johnny MAGA, con cerca de 300.000 seguidores, estaría vinculada a un funcionario en ejercicio de la Casa Blanca. Según la investigación, el perfil anónimo amplifica sistemáticamente los mensajes oficiales del gobierno y, al mismo tiempo, aparenta ser una voz independiente dentro del ecosistema digital conservador.

El caso cobró relevancia tras la muerte de Renee Good en Minneapolis, luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparara. En las horas posteriores, cuentas oficiales de la Casa Blanca difundieron videos de banderas quemadas y enfrentamientos, desplazando el foco desde el fallecimiento hacia las protestas.

Entre quienes reforzaron esa narrativa estuvo Johnny MAGA, que publicó: “Están quemando la bandera estadounidense ahora mismo en Minneapolis. Y realmente esperan que creas que ICE disparó contra un civil inocente”.

De acuerdo con el citado medio, la cuenta estaría asociada a Garrett Wade, quien trabaja como gerente de respuesta rápida para la administración Trump. Registros públicos revisados por WIRED vinculan un número telefónico de Wade con la cuenta anónima, conexión que fue confirmada por una fuente del medio cercana a la Casa Blanca.

La investigación señala que Johnny MAGA fue creada en septiembre de 2021 y que, aunque inicialmente publicaba sobre NFT, desde 2022 mantiene una línea marcadamente pro-Trump, apoyando prioridades como el endurecimiento migratorio y organizaciones aliadas como Turning Point USA, la fundación de Charlie Kirk. Además, ha sido citada por medios como Mother Jones y New York Post como si reflejara opinión orgánica.

La cuenta de Johnny MAGA y la erosión de la confianza política

Expertos advierten que la falta de transparencia erosiona la confianza pública. “La gente tiene derecho a saber quién está intentando manipular la opinión pública, y tiene derecho a saber si está experimentando política astroturf (técnica de manipulación que crea la ilusión de un apoyo popular espontáneo y genuino)”, dijo en diálogo con WIRED Samuel Woolley, profesor de la University of Pittsburgh.

“Esta falta de transparencia y el conflicto de interés que rodea a esta cuenta y la falta de divulgación constituyen una vulneración de la confianza pública”, añadió.

El reportaje también contextualiza el fenómeno en una tendencia más amplia: la creciente integración entre creadores digitales conservadores y cargos gubernamentales, en un escenario donde no existen normas federales claras que obliguen a revelar o dejar claros los vínculos políticos en colaboraciones con influencers.