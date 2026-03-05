Guerra en Irán: por qué Trump exigió ser parte en el nombramiento del sucesor de Jamenei

Alertó que si se designa a alguien que siga el mismo camino de ex líder supremo, es muy posible que Estados Unidos deba volver a atacar al país persa “en cinco años”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este jueves que él debe “estar involucrado en el nombramiento” del sucesor del ayatolá Alí Jamenei como próximo líder de Irán.

De esta forma, el mandatario estadounidense descartó de plano la posibilidad de que ese cargo lo asuma Mojtaba Jamenei, hijo de Alí.

En esa línea, Donald Trump enfatizó que no aceptará que quien sea designado como líder de Irán continúe con las políticas que implementó Alí Jamenei.

Por qué Trump quiere nombrar al sucesor de Jamenei

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero“, le dijo el presidente estadounidense al medio web Axios.

En esa línea, Donald Trump enfatizó que “tengo que estar involucrado en el nombramiento” del reemplazante de Jamenei, “como con Delcy en Venezuela”, en alusión a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

Explicó que “el hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán“, recalcó, y alertó que si se designa a alguien que siga el mismo camino de ex líder supremo, es muy posible que Estados Unidos deba volver a atacar al país persa “en cinco años”.

Israel ordenó evacuar barrios en Beirut

Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Israel ordenaron este jueves la evacuación de barrios completos en los suburbios del sur de Beirut.

De acuerdo con lo reportado por la prensa acreditada en el Líbano, el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas de Israel, Avichay Adraee, publicó en la red social X un llamado a los residentes de Burj al-Barajneh y Haret Hreik/Al-Hadath a evacuar a través de dos carreteras principales.

En el texto advirtió a los residentes que no se dirijan hacia el sur, y dejó en claro que cualquier movimiento en esa dirección podría poner sus vidas en riesgo.