A raíz de la guerra en Irán: la advertencia de Corea del Norte en caso de ser atacado

El líder norcoreano, Kim Jong-Un, abordó el tema tras confirmar que está equipando a la marina de su país con armas nucleares.

A casi una semana del inicio de la guerra en Irán, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, aseguró que responderá con fuerza a cualquier amenaza, tras confirmar que está equipando a la marina de su país con armas nucleares.

“El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria”, dijo, en declaraciones que reprodujo este jueves la agencia oficial norcoreana KCNA.

De acuerdo con lo revelado por el citado medio, el máximo dirigente del país abordó el tema mientras supervisaba las pruebas de un nuevo destructor, que la autoridad definió “ultramoderno”.

Como parte de los ensayos, se lanzó un misil de crucero mar-tierra que, según KCNA, se llevó a cabo “con éxito”.

Corea del Norte fortalece su potencial militar

Durante la actividad, Kim Jong-Un reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar de su país, que cuenta con armas nucleares, y prometió responder con fuerza a cualquier amenaza.

En la oportunidad, aseguró también que Corea del Norte construirá dos destructores por año dentro de un programa de modernización naval que busca reforzar su presencia militar en el Pacífico.

Analistas internacionales advirtieron que el desarrollo armamentístico podría incrementar las tensiones en la región, especialmente con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que mantienen fuertes despliegues militares en el Pacífico.

El líder de Corea del Norte abordó el tema solo días después de que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques a Irán, con el propósito, según aseguró el presidente Donald Trump, de destruir el programa atómico, los misiles y la armada del régimen islámico.