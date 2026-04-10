La condición de Irán para negociar con Estados Unidos y que involucra al Líbano

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Mientras las autoridades de Pakistán reforzaron este viernes las medidas de seguridad en Islamabad con el despliegue del Ejército y el cierre de accesos clave, Irán puso en duda su asistencia a las negociaciones de paz con Estados Unidos si no se concreta un alto al fuego en Líbano.

Las conversaciones entre ambos países están previstas para iniciarse la mañana de este sábado y, de acuerdo con lo confirmado por fuentes de seguridad, los equipos de avanzada estadounidenses e iraníes ya se encuentran en la ciudad que acogerá las conversaciones.

Con el propósito de facilitar el acceso de última hora, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, anunció una exención excepcional para las comitivas y la prensa internacional.

Irán vincula alto al fuego en Líbano con asistencia a negociaciones

Más allá de los preparativos en Islamabad, Irán aseveró este viernes que no asistirá a las negociaciones con Estados Unidos si Israel no lleva a cabo un alto al fuego en Líbano.

“El alto a la guerra en Líbano es parte integral del acuerdo de cese al fuego propuesto por Pakistán, y como anunció el primer ministro de ese país, los Estados Unidos están comprometidos en parar la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, por lo que cualquier acción o posición contraria a ese compromiso sería equivalente a que Estados Unidos viole ese compromiso”, manifestó el canciller de Irán, Esmaeil Baqei.

Una idea que reforzaron los medios de comunicación afines al régimen de los ayatolás, los que aseguraron que “las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”.

En esa misma línea, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había afirmado previamente que los ataques contra el Líbano “dejan sin sentido las negociaciones”.

“Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses“, manifestó el mismo Pezeshkian.