De su elección a los roces con Donald Trump: los hitos del primer año de pontificado del papa León XIV

En septiembre de 2025 realizó su primera canonización, cuando convirtió en santo al millennial Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios”.

VATICAN MEDIA.

Este viernes 8 de mayo se cumple un año desde que el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, lo que marcó la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia católica, para lo que eligió el nombre de León XIV.

Apenas diez días después, el sucesor de Francisco —cuya tumba visitó menos de 48 horas después de su elección— inauguró su pontificado con una misa en la Plaza de San Pedro y ante la asistencia de cerca de 150.000 personas.

En la oportunidad, dejó en claro el lineamiento de su ministerio con su llamado a la reconciliación, la vocación de servicio y una Iglesia unida.

Hitos del primer año de pontificado del papa León XIV

Casi cuatro meses después de su elección, el papa León XIV realizó su primera canonización, en una ceremonia que se realizó ante unas 70.000 personas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

En la oportunidad, convirtió en santo de la Iglesia católica a Carlo Acutis, el adolescente conocido como el “influencer de Dios” y el primer millennial en ser canonizado.

Después de publicar su primera carta apostólica en octubre, el pontífice inauguró sus viajes papales internacionales en noviembre, oportunidad en la que visitó Turquía y Líbano.

En tanto, en marzo, León XIV se transformó en el primer pontífice desde Juan Pablo II en 1994 en cargar la cruz de madera durante las 14 estaciones del Vía Crucis, en el marco de la Semana Santa.

Luego, entre el 13 y el 23 de abril, visitó cuatro países africanos, en los que predicó mensajes de paz, la reconciliación y la justicia económica.

También este año, luego de la captura de Nicolás Maduro y el inicio de la guerra en Irán, el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron sus primeros roces, los que se incrementaron con el pasar de las semanas.

En esa línea, el papa León XIV alertó sobre los peligros de la guerra moderna, incluida la amenaza de una escalada nuclear.

Con miras a descomprimir la tensión con el mandatario norteamericano, este jueves el pontífice recibió en el Vaticano al secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio.