Juicio de apelación: los argumentos de la Fiscalía para pedir siete años de cárcel para Sarkozy por financiamiento ilícito

El actual proceso se lleva a cabo luego de que la Fiscalía se mostró disconforme con lo dictaminado en el primer juicio, en el que Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel.

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La Fiscalía general de Francia pidió este miércoles una condena de siete años de cárcel para el ex presidente Nicolas Sarkozy, en el juicio de apelación por financiamiento ilícito de su campaña presidencial de 2007.

Además, los persecutores también solicitaron que se obligue al ex jefe de Estado galo a pagar una multa de 300.000 euros (algo más de 350.000 dólares).

El actual proceso se lleva a cabo luego de que la Fiscalía se mostró disconforme con lo dictaminado en el primer juicio, en el que Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel, tras ser declarado culpable de aceptar contribuciones ilegales por parte del fallecido dictador libio Muamar Gadafi.

Las acusaciones contra Sarkozy en el nuevo juicio

De acuerdo con lo argumentado por el órgano persecutor, además de financiación ilegal de la campaña electoral, el ex mandatario también incurrió en los delitos de conspiración y corrupción.

Lo anterior, tras considerar que Sarkozy llegó a un “acuerdo” con Gadafi para recibir financiación encubierta a cambio de examinar la situación judicial de la mano derecha y cuñado del líder libio, Abdalá Senussi, acusado y condenado a cadena perpetua en rebeldía por ordenar en 1989 el atentado contra un avión de la aerolínea francesa UTA que causó la muerte de 170 personas.

Según establecieron las investigaciones, en los meses siguientes el régimen libio transfirió alrededor de seis millones de euros (7,03 millones de dólares) a las cuentas del intermediario de Sarkozy, Ziad Takieddine.

Se espera que el tribunal dé a conocer la sentencia de este juicio de apelación contra Nicolas Sarkozy el próximo 30 de noviembre.