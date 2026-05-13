Ley Vinicius y castigos por pérdida de tiempo: las nuevas reglas que estrenará el Mundial 2026

Revisa en qué consisten las nuevas reglas que implementará la FIFA en el Mundial 2026, cuya acción comenzará el 11 de junio.

El Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, estrenará una serie de reglas que buscarán agilizar el juego, darle más poder al VAR y también incluirá una medida que ha sido resistida por parte de las hinchadas de Sudamérica.

La Copa del Mundo, al igual como lo ha implementado la Copa Libertadores, pondrá en práctica las pausas de rehidratación, independientemente del clima y la temperatura. Lo anterior ha sido blanco de críticas por parte de los aficionados, ya que el principal objetivo de este parón tiene que ver con la venta de publicidad de esos minutos.

Las nuevas reglas que estrenará la FIFA en el Mundial 2026

Por otra parte, la FIFA busca aumentar el tiempo efectivo de juego. En este marco, los jugadores ya no podrán demorar los cambios, puesto que solamente tendrán 10 segundos para dejar la cancha si son sustituidos. En caso contrario, el equipo tendrá que jugar con un futbolista menos por un minuto, y tras ello, podrá entrar el reemplazante.

Siguiendo en esa línea, cada equipo tendrá un plazo de 5 segundos para realizar un saque lateral o de meta. Si el jugador supera este tiempo, el balón pasará al rival.

Respecto a los futbolistas que reciban atención médica en el campo de juego, este deberá salir y esperar un minuto para volver a ingresar. Esto, a excepción de que la lesión fuera provocada por una falta sancionada con tarjeta.

En cuanto al VAR, ahora en el Mundial 2026 tendrá más poder, ya que tendrá la facultad de intervenir en más jugadas. Ahora podrá revisar las segundas tarjetas amarillas y podrá corregir la decisión del juez principal en los tiros de esquina.

Para cerrar, una de las principales novedades y una de las últimas que se incluyeron en el reglamento de la Copa del Mundo, tiene que ver con la denominada Ley Vinicius.

Con esta norma, los jugadores que se cubran la boca durante enfrentamientos con rivales o con los árbitros serán sancionados con tarjeta roja. Esta medida surgió luego de la polémica que protagonizó Gianluca Prestianni, quien sufrió una sanción de seis partidos por presuntamente haber discriminado al futbolista brasileño en el marco del duelo entre Benfica y Real Madrid por Champions League.