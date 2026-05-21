Milei reeleción

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que buscará la reelección el 2027, cuando se lleven a cabo los comicios en el país trasandino.

El mandatario afirmó al canal digital Neura que “yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Después, decidirá la gente”.

El economista libertario y líder de La Libertad Avanza, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre de 2023, defendió su política de ajuste fiscal y relativizó el mal desempeño que tuvo la actividad económica en febrero pasado, de acuerdo con los últimos datos oficiales difundidos.

Según varias encuestas recientes, la imagen negativa del jefe de Estado y la opinión adversa sobre la gestión de su Gobierno han crecido a partir, entre otras cosas, del escándalo que envuelve a su jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, cuyo patrimonio es investigado por la justicia por la compra de propiedades y viajes de lujo realizados con su familia.

Milei, que sostiene a Adorni en el cargo pese al creciente escándalo, dijo que va a acompañar al funcionario al Parlamento el próximo miércoles, cuando el jefe de Gabinete brinde el informe de gestión gubernamental en la Cámara de Diputados.

“Manuel dará las respuestas que correspondan. La justicia está trabajando tranquila y se van cumpliendo todos los pasos. Así que nosotros estamos muy tranquilos”, aseguró el Presidente argentino.

Además de investigar los gastos en viajes y propiedades de Adorni, la justicia tramita otra denuncia por el viaje que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, realizó a Estados Unidos en marzo pasado en un avión oficial, como parte de la comitiva presidencial.

Este jueves, la fiscal federal Alejandra Mángano pidió al juez Daniel Rafecas archivar por inexistencia de delito la denuncia penal por ese viaje.