Directora jurídica de municipalidad de Valparaíso es suspendida por no responder requerimientos de Contraloría

La municipalidad, a cargo de Camila Nieto (FA), deberá suspender el pago de sus remuneraciones hasta subsanar los hechos.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República informó la suspensión de funciones de Daniela Tapia, directoria de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, ante el “reiterado incumplimiento de su obligación de responder” a diversos informes solicitados por el organismo de control.

Esta medida se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por la Contraloría, período durante el cual el municipio, a cargo de Camila Nieto (FA), deberá suspender el pago total de remuneraciones a Tapia.

La resolución del organismo se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N°10.336, que faculta “al Contralor General para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos”.

Daniela Tapia llegó a la municipalidad de Valparaíso, tras las elecciones municipales de 2024, donde se impuso Camila Nieto, candidata del Frente Amplio.