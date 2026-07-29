Tesorería ahora apunta a billeteras virtuales y plataformas de inversión para cobro del CAE

Esta medida se suma a la retención de las remuneraciones de los deudores para conseguir el pago del crédito.

La Tesorería General de la República (TGR) sigue adelante con sus acciones para concretar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) a las personas deudoras, haciendo un llamado a los involucrados a regularizar su situación.

El organismo puntualizó que, en el marco del proceso de cobranza, se contempla la búsqueda y cobro de activos financieros tradicionales, como cuentas corrientes y depósitos a plazo, además de la retención de remuneraciones. Sin embargo, ahora incluyó las billeteras virtuales y otras plataformas de inversión, como Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones, entre otras.

En esta línea, la Tesorería precisó que a la fecha se ha registrado una recaudación total de $109.310.198.692. “Si bien hay más de 62 mil convenios suscritos, existen 1.175 convenios caducados, de los cuales la gran mayoría (836 casos) ya cuentan con una demanda activa y se irá avanzando en el proceso de cobro”, puntualizó.

TGR ofrece facilidades para pagar deuda CAE

Para ponerse al día en la deuda del CAE, la Tesorería General de la República precisó que se debe pagar un pie inicial, “lo que a su vez impacta de manera directa en la disminución del monto y la cantidad de cuotas mensuales”.

El organismo dejó en claro que las cuotas mensuales no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no tendrán que pagar un 10% de pie inicial. “Ahora dependerá de su sueldo; si gana menos de $1 millón, puede comenzar un convenio desde tan solo 1 UTM ($71.649), mientras que para rentas entre $1 y $2 millones, el pie máximo será de $1 millón, y para ingresos superiores a $2 millones, éste no superará el techo de $1,5 millones”.

“Asimismo, los deudores tienen la libertad de personalizar el pie según sus posibilidades ya que si así lo desea, puede ajustar un pie mayor a los límites propuestos. De esta forma, si opta por entregar un pie más alto, podría terminar el convenio en menos tiempo o abarcar un porcentaje mayor de su deuda en un solo convenio”, detalló.