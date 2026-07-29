El fin de una era: el futuro de Azul Azul tras quedar sin efecto la compra de Michael Clark

De esta manera, el empresario dejó de ser el dueño de la concesionaria de la U.

AGENCIA UNO

Azul Azul informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la compraventa efectuada en diciembre de 2024, que le entregaba el control a Michael Clark de la concesionaria, quedó sin efecto.

La firma precisó que “el liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. en Procedimiento Concursal de Liquidación informó a la Sociedad que por instrumento privado de fecha 29 de julio de 2026, acordó con Inversiones Antumalal Limitada la resciliación de la compraventa de fecha 13 de diciembre de 2024″.

En dicha operación, Antumalal, de propiedad de Michael Clark, adquirió 6.354.981 cuotas d”e la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondientes al 90% de las cuotas de la serie única de dicho fondo. Dicho fondo es, a su vez, propietario del 63,07% de las acciones Serie B de la Sociedad”.

“En virtud de lo anterior, se dejó sin efecto la referida transferencia, retrotrayéndose las partes a la situación de propiedad existente con anterioridad a la celebración de dicho contrato“, puntualizó Azul Azul.

El futuro de Azul Azul tras la salida de Michael Clark

Con esta decisión, Michael Clark, quien será formalizado este jueves por negociación incompatible, entrega de información falsa y fraude a la omisión de oferta pública de adquisición de acciones en Azul Azul, dejará de ser el máximo controlador de la concesionaria.

De esta manera, la situación de los siete representantes de Clark en la mesa de Azul Azul, Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum, deberá ser vista el próximo 6 de septiembre.

En aquella oportunidad, la junta de acreedores de Sartor deberá decidir el destino del paquete accionario que estuvo en poder de Clark y de paso si ratifica o no a sus directores en la concesionaria.