Santander toma el control del emblemático Movistar Arena tras millonario acuerdo

Santander adquirió los derechos de nombre del recinto, poniendo fin a los 18 años de patrocinio de Movistar.

El histórico Movistar Arena dejará atrás su tradicional nombre a partir de septiembre, luego que Santander alcanzara un acuerdo comercial con Arena Santiago para convertirse en el patrocinador principal del recinto.

Como parte del convenio, la entidad bancaria adquirió los derechos de denominación (naming rights), por lo que el espacio pasará a llamarse Santander Arena una vez finalice el contrato vigente con Movistar, tras 18 años de auspicio.

A través de un comunicado, la compañía financiera explicó que este convenio marca el comienzo de una nueva etapa para uno de los principales escenarios de espectáculos del país. “A partir de septiembre, Santander será el sponsor principal, adquiriendo los derechos del nombre del recinto (naming right), para llamarse Santander Arena“, informó la entidad.

El gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, destacó el significado de esta alianza para la marca. “En Santander creemos que la música nos conecta con las personas, con las emociones y con experiencias que permanecen en la memoria”.

Asimismo, agregó que “este acuerdo es una evolución natural de ese propósito y nos permite seguir construyendo una marca cercana y relevante para millones de personas”.

El ejecutivo también enfatizó el alcance de la iniciativa, asegurando que “esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables”.

Desde Arena Santiago señalaron que el recinto ha consolidado su posición como uno de los principales centros para conciertos y eventos de Latinoamérica. Solo durante 2025 recibió a más de 1,8 millones de asistentes y albergó presentaciones de destacados artistas nacionales e internacionales.

El cambio de nombre coincide además con el término del vínculo comercial con Movistar y ocurre en medio del proceso de transición que vive Telefónica Chile tras su venta a Millicom. Aunque la empresa ha señalado que, por ahora, no existen planes inmediatos para reemplazar la marca Movistar por Tigo, previamente fueron ingresadas solicitudes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para registrar la marca Tigo en Chile, vinculada a servicios de telecomunicaciones y equipos de comunicación.