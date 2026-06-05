Qué se sabe de Anna Estevao, la abogada de alto perfil que defenderá a Nicolás Maduro

El caso más mediático en el que tomó parte a la fecha es el que involucró al rapero y productor Sean Diddy Combs.

HARRISTRZ.COM/ARCHIVO.

Para el 30 de junio está prevista la próxima comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte Federal de Manhattan, oportunidad en la que acudirá acompañado de Anna Estevao, la abogada de alto perfil que se incorporó a su equipo de defensa.

De acuerdo con lo previsto por los medios que han seguido de cerca el caso, se espera que en esa ocasión los defensores del depuesto expresidente de Venezuela reactiven las mociones a través de las cuales pretenden que se desestimen los cargos contra su cliente.

De igual manera, se prevé que el equipo de abogados cuestione nuevamente la legalidad de la captura del líder chavista, a través del operativo militar estadounidense realizado en Caracas el pasado 3 de enero.

Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos federales de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y armas, entre otros que le imputó la fiscalía norteamericana.

Quién es Anna Estevao, la nueva abogada de Maduro

Especializada en litigios penales muy complejos, la abogada Anna Estevao trabaja en el despacho Harris Trzaskoma y ha tomado parte en casos de gran exposición a través de los medios.

De acuerdo con lo expuesto en el sitio web del bufete, “ha gestionado una amplia gama de asuntos complejos, y su práctica incluye la defensa de particulares y empresas contra acusaciones de fraude postal y electrónico, fraude fiscal, fraude bancario, blanqueo de capitales, fraude en el sector sanitario, agresión sexual, extorsión, delitos migratorios y otros delitos graves”.

Precisó a la vez que se trata de una profesional que realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

El caso más mediático en el que tomó parte a la fecha es el que involucró al rapero y productor Sean Diddy Combs.

A través de su estrategia, consiguió que Combs resultara absuelto de los cargos más graves que enfrentaba, los que incluían tráfico sexual y crimen organizado, por los que podría recibir una condena de cadena perpetua.

En definitiva, el trabajo de la nueva abogada de Nicolás Maduro llevó a que el empresario musical solo fuera declarado culpable de dos cargos menores relacionados con prostitución, por los que en la actualidad cumple una sentencia de 50 meses de prisión.