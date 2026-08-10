VIDEOS – No solo el terremoto: los registros en el volcán Puracé que preocupan a las autoridades de Colombia

El macizo emitió tres pulsos de cenizas que alcanzaron los 300 metros. Esto, eso sí, no está relacionado con el terremoto de 7,4 grados que sacudió al país.

En medio del caos que generó el terremoto 7,4 que afectó a Colombia, en dicho país se encendieron alertas respecto al volcán Puracé, el cual registró una fuerte erupción con emisión de una densa columna de ceniza.

Ante la coincidencia de ambos fenómenos, el Servicio Geológico de Colombia se encargó de aclarar que no están relacionados.

A raíz de esta situación, la Aeronáutica Civil tomó la decisión de cerrar de manera preventiva el aeropuerto Guillermo León Valencia en Popayán.

El volcán Puracé se encuentra ubicado en la cordillera Central de Colombia, en la región de Cauca, y forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos.

Actualmente mantiene en alerta a las autoridades, quienes decidieron decretar estado de alerta naranja por riesgo de erupción, debido a su alta actividad sísmica interna. Esto, según explicaron, está vinculado a la dinámica de fluidos localizada debajo del cráter principal, lo que eleva la preocupación de una eventual erupción en el corto plazo.

Durante las últimas horas se lograron registrar tres emisiones de ceniza que con una altura de hasta 300 metros.

Ante la situación que se registra en el volcán Puracé, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a “mantener la calma, informarse únicamente a través de boletines oficiales y respetar el perímetro de exclusión decretado por los cuerpos de socorro”.