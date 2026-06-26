“Un mes para entrar en razón”: el ultimátum de De la Espriella a los grupos armados en Colombia

Aseguró que durante su gestión aplicará “el imperio de la ley” contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, les dio un mes de plazo a los grupos armados para que se sometan a la justicia, y aseguró que no mantendrá las negociaciones de paz que llevaba a cabo el gobierno de Gustavo Petro.

Así lo aseguró el abogado tras recibir las credenciales que lo acreditan como mandatario electo, oportunidad en la que enfatizó que durante su gestión aplicará “el imperio de la ley” contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho“, dijo en su ultimátum.

“En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, aseguró a continuación.

De la Espriella cuestionó política de Petro con grupos armados

Abelardo de la Espriella cuestionó con dureza la política de “paz total” con los grupos armados que implementó el presidente saliente, Gustavo Petro.

En esa línea, aseguró que “la connivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa“.

Prometió que bajo su gestión regirá “la ley y solo la ley”, y advirtió que aquellos que persistan en desarrollar formas de violencia como terrorismo y narcotráfico enfrentarán “toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable” de la fuerza pública.

Además, confirmó que ya está trabajando junto a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en la conformación del gabinete, y recalcó que “no improvisaremos, porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias“.