“Petro no me gustaba nada”: Trump reafirmó su apoyo a De la Espriella luego de ser proclamado presidente electo de Colombia

El líder del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, cuando sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro.

CASA BLANCA.

Donald Trump reafirmó este jueves su apoyo a Abelardo de la Espriella, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó oficialmente como presidente electo de Colombia.

De acuerdo con la resolución que adoptó el CNE y que leyó el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, se declaró “electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero” como “presidente de la república de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030“.

En el mismo texto se ratificó además que, tras el recuento de los votos, también se designa a José Manuel Restrepo como vicepresidente electo.

De esta forma, De la Espriella, líder del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente Gustavo Petro.

Qué dijo Trump tras la proclamación de De la Espriella

Tras conocer la decisión del CNE, Donald Trump reafirmó su respaldo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano arremetió nuevamente contra el actual jefe de Estado del país sudamericano, Gustavo Petro.

“No me gustaba nada ese hombre que era presidente y di mi apoyo a De la Espriella. Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador“, afirmó.

Respecto de la victoria de De la Espriella, Trump dijo que “Estados Unidos ha logrado una gran victoria”, y recalcó que “respaldé a un hombre que estaba prácticamente descartado y ganó. (…) Muchas de las personas a las que respaldé fuera de Estados Unidos ganaron”, planteó.

Hace unos días, felicitó al líder ultraderechista y manifestó que “espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”.