Con amenazas de muerte: Bomberos acusa a comunidad mapuche por incidente durante combate de los incendios

8 de Febrero de 2023

El Comandante de Vicuña aseguró que no enviará refuerzos de la Región de Coquimbo por falta de garantías tras el episodio.

El combate de los incendios forestales no ha estado exento de problemas con algunos de los residentes y dueños de empresas donde trabajan algunos voluntarios de los cuerpos de Bomberos que han sido destinados a la tragedia desde varias ciudades de Chile.

Durante la jornada del martes, los equipos de emergencia que llegaron desde España a la zona centro sur del país para colaborar en las labores de extinción hicieron un reclamo público de que algunos vecinos se han opuesto a que saquen agua de sus piscinas.

“Nos está haciendo señales el señor. Está intentando poner unas líneas para que no cojamos agua y la verdad es que es un detalle muy feo cuando hay gente aquí que tiene su casa que ya ha perdido y gente que está a punto de perderla. Es un acto incívico viendo la afectación que estamos manejando en este momento. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua”, comentó el piloto Felipe Bru.

En paralelo, frente a algunas denuncias, el Gobierno fue enfático en que los jefes deben permitir ausentarse a los trabajadores que sean parte de bomberos. ¡La labor de Bomberos de Chile es vital! Por ello, el Código del Trabajo faculta a las y los voluntarios a acudir a las emergencias en jornada laboral, sin que el empleador lo califique como injustificado”, expresó Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo (s).

Bomberos de Vicuña se enfrentan con comunidad mapuche

Estos problemas para intentar controlar los siniestros no han sido los únicos que se han podido confirmar en la zona de catástrofe. El comandante de Bomberos de Vicuña relató un incidente que ocurrió el 6 de febrero con una comunidad mapuche en Ercilla.

“El problema se suscitó donde había un puente que era para cuatro toneladas y nuestro camión pesa alrededor de 20 mil, entonces el maquinista le manifestó a estas personas que no podía pasar por el tema del peso de su vehículo. Ellos no lo entendieron así y los obligaron a pasar ese puente, incluso con amenazas de muerte hacia el personal y de llevarse el vehículo. Él accedió bajo esas circunstancias”, dijo Diógenes Rojas.

“Fueron obligados a cargar agua en vehículos particulares y las personas se alejaron del lugar. Los funcionarios me informan y yo informo de esta situación al tomar contacto con el comandante regional, a quien le manifiesto mi descontento. Se citó a una reunión con los superintendentes porque estaba convocada la segunda ayuda de la Región de Coquimbo para enviar los relevos. Decidí no mandar un segundo equipo de apoyo por falta de garantías, pero las condiciones no están dadas”, complementó el líder de los bomberos de Vicuña.

“Sabemos que hay problemas en la zona de Ercilla, pero nosotros no tenemos nada que ver con los problemas que ocurren ahí que son serios y de conocimiento público. No está la seguridad para enviar a nuestro personal a ayudar. No hay garantías ni personal militar ni policial. No nos dispararon ni hay personal herido, no fue dañado el vehículo, pero sí aconteció que nuestros funcionarios fueron amenazados y obligados a abastecer camionetas particulares de gente de la comunidad mapuche“, agregó.