Autores de crimen de repartidor de gas envían mensaje a su hija: “Disculpa flaquita”

5 de Julio de 2023

Patricio Aguirre, amigo de Fernando, indicó que "se pierde una vida, un papá de dos hijas, una familia que queda desamparada por culpa de delincuentes que por años nos han visto como una presa fácil”.

Uno de los involucrados en el homicidio de un repartidor de gas en Cerro Navia, ocurrido la noche de este martes, envió un mensaje de audio a una de las hijas de la víctima, en medio de las indagatorias para dar con el paradero de la banda.

Y es que luego de dar muerte a Fernando Vargas y robar su camión de gas, uno de los delincuentes respondió al gran número de llamadas de sus familiares, consignó 24 Horas.

“Yo ando robando y recién me robé… un choreo. Este teléfono salió de un robo, disculpa, disculpa flaquita, para que no esté llamando si es bonita, disculpa flaquita, ya no llame a este teléfono”, indicó el antisocial, quien posteriormente fue detenido.

Y es que el caso tiene a dos personas aprehendidas, una mujer acusada de receptación, luego que los balones de gas robados aparecieran en su casa en Renca, y su hijo de 14 años, quien tenía en su poder el celular de la víctima.

Fernando Vargas tenía 36 años, trabajaba hace años como repartidor de gas y era viudo con dos hijas.

En tanto, un familiar agregó que “matan a un padre, deja a dos niñas adolescentes solas porque su madre también había fallecido tiempo atrás. Mañana, ¿el Estado se va a preocupar de ellas?”.