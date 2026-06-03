Matthei entra al debate por Registro de Vándalos: “Si un sargento de la FACH se mete en la droga, ¿le vas a quitar la pensión?”

“Yo partiría por ahí, más que por los vándalos. Igual que los gendarmes”, planteó la exalcaldesa.

El Registro de Vándalos e Incivilidades que anunció José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública sigue causando debate. En la oposición, por ejemplo, presionaron para que el consolidado incluya a militares condenados por violaciones a los derechos humanos y a condenados por delitos económicos. Desde la otra vereda, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), pidió incluir a uniformados involucrados con drogas.

Mediante un proyecto de ley que ya cuenta con la firma de Kast, el Gobierno pretende sancionar con la perdida de beneficios sociales a quienes cometan delitos como quemar un bus del transporte público o maltratar a personal policial o de la salud, y a los que incurran en faltas, también catalogadas como incivilidades, como destruir equipamiento comunitario o beber alcohol y consumir drogas en la vía pública.

En su habitual participación como panelista en radio Pauta, Matthei aludió al registro. “Supón que tienes a un sargento de la Fuerza Aérea que se mete en la droga, ¿también le vas a quitar la pensión? Yo creo que sí, se la deberían quitar porque las pensiones de las Fuerzas Armadas son distintas. Tú te puedes retirar a los 20 años con pensión, en ninguna otra parte lo puedes hacer”, planteó.

A juicio de Matthei este tipo de casos “es algo que ellos valoran pero que debería estar sobre la mesa. Yo partiría por ahí, más que por los vándalos. Igual que los gendarmes”.

La exalcaldesa de Providencia defendió que el proyecto debiese considerar a los uniformados y no solo “a la gente joven”. En ese sentido, planteó que la juventud, al experimentar angustia y soledad, es más propensa a cometer errores. “Y tú además los castigas. Yo creo que ahí lo que se necesita es esperanza y acompañamiento”, complementó.

“Claro, si ya llevan tres o cuatro episodios uno empezará a ver otras cosas, pero hay jóvenes que están con mucha angustia“, cerró.