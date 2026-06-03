Exministro Cataldo (PC) pone en duda efectividad de “Escuelas Protegidas”: “No es sostenible revisar mochilas antes de clases”

Quien fuera ministro de Educación en el gobierno anterior también sostuvo que la evidencia internacional no respalda como eficiente la medida más emblemática de esta iniciativa.

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), fue crítico con “Escuelas Protegidas”, el proyecto del Gobierno que fue despachado a ley en la tarde del martes que habilita a establecimientos educacionales adoptar medidas preventivas, como la revisión de mochilas de estudiantes, y sancionatorias hacia quienes participen en tomas o hechos de violencia.

En conversación con radio ADN, el exsecretario de Estado lamentó que “pudimos tener un proyecto mejor. Hubo espacio para un diálogo más profundo y fructífero. Hubo poca voluntad de diálogo en general, de lo que alcancé a ver en el debate legislativo”.

“Mi temor es que estemos frente a un debate que, tengo la impresión, no va a traer como resultado lo que se ha presentado frente a la opinión pública. No van a desaparecer los hechos de violencia en las escuelas, que son multifactoriales y además vamos a entrar nuevamente en estas pugnas ideológicas. Si al final del día este proyecto es muy ideológico”, aseguró.

Al ser consultado sobre cuál sería el aspecto ideológico de la iniciativa, Cataldo sostuvo como ejemplo que “poner el énfasis en la revisión de mochilas cuando la evidencia internacional no acompaña dicha medida como eficiente para lo que se busca, tiene mucho que ver con lo ideológico”.

”No es sostenible una revisión de mochilas antes de entrar a clases. Los tiempos previos al ingreso a clases que se tienen que destinar a la revisión de mochilas son muy grandes y por otro lado, esta la definición de la presunción, que por supuesto no puede ser discriminatoria, arbitraria (…) Como exministro me preocupa que lo que se defina legislativamente tenga una dimensión práctica que sea viable, sino estamos legislando letras muertas”, expresó.