“No es Brasil, ni Colombia, ni México”: fiscal Valencia por el avance del crimen organizado en Chile

“Estamos muy lejos todavía de responder a la actividad” criminal que se registra en esos países, recalcó el jefe del Ministerio Público.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró este miércoles que, pese al avance del crimen organizado en el país, Chile no vive “niveles de inseguridad” como los que se registran en otros países de América Latina.

Al abordar el tema, el jefe del Ministerio Público mencionó tres naciones “con las que a veces creemos que somos como espejos” y que puso como ejemplo en el “ámbito de la inseguridad”.

En la entrevista que le concedió a T13, Valencia aseveró que en Chile “estamos muy lejos todavía de responder a la actividad” criminal que se registra en esos países.

“A veces pensamos que esto es como México, a veces pensamos que esto es como Colombia o como Brasil y, desde ya, digo que esto no es ni Brasil, ni Colombia, ni México“, enfatizó el persecutor.

La diferencia de Chile en materia de crimen organizado

Al justificar sus dichos, el fiscal nacional manifestó: “Lo digo con un ejemplo muy simple. Desde Chile jamás se ha constituido, hasta donde sabemos, una transnacional del delito de la altura del Clan del Golfo, del cartel Jalisco Nueva Generación, del Primer Comando de la Capital, que son transnacionales, son bandas que han traspasado sus fronteras y comienzan a operar activamente en decenas de países. Nosotros no tenemos eso“, recalcó.

Respecto de los temas en los que urge avanzar para mejorar en materia de seguridad y combate al crimen organizado, Valencia mencionó “el sistema penitenciario, el control del orden público y de la seguridad en las calles y de la frontera norte“.

Luego planteó que “en el ámbito financiero, quizá no se ha sabido, pero en Chile podemos hacer cosas -y se lo aviso a los delincuentes que nos están mirando-, podemos hacer cosas que en el extranjero no se pueden hacer, incluso en el mundo desarrollado, producto de la coordinación entre los distintos actores chilenos”.

En esa línea, detalló que “en Chile hoy día, y esto no está disponible en algunos países europeos, la Asociación de Bancos y el Banco Estado llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para tener un turno de siete días a la semana, 24 horas diarias, para poder congelar cuentas corrientes o acceder a pedidos urgentes de parte de la Fiscalía“, explicó.