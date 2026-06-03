Violencia escolar: qué se sabe del alumno que pasará a control de detención tras amenazar a profesor con un arma

El hecho ocurrió al interior de las dependencias del Liceo Industrial Benjamín Franklin, en la comuna de Quinta Normal.

X.

A control de detención pasará este miércoles un escolar de 14 años, quien fue detenido por Carabineros tras golpear y amenazar a un profesor con un arma de fogueo al interior de un liceo en Quinta Normal.

El nuevo hecho de violencia escolar ocurrió durante la jornada de este martes 2 de junio al interior de las dependencias del Liceo Industrial Benjamín Franklin.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada, el episodio se produjo luego de que, aparentemente, el alumno fue sorprendido mientras consumía sustancias ilícitas dentro del recinto educacional.

“Debido a ello, el establecimiento activó todos los protocolos respecto a esta situación, llamando en primera instancia al apoderado”, precisó el mayor de Carabineros, Daniel Barrera.

Qué se sabe del alumno que amenazó a profesor con un arma

La llegada del adulto responsable generó la molestia del alumno, quien extrajo de entre sus ropas un arma, con la que “intimidó en primera instancia al encargado de convivencia del establecimiento y, posteriormente, lo agredió debido a que el arma no tenía munición y la utilizó como un elemento contundente“, detalló el oficial policial.

Aquello generó la denuncia ante la policía, por lo que algunos efectivos llegaron al liceo y detuvieron al escolar.

Posteriormente se informó que el alumno tenía antecedentes por robo por intimidación con arma de fuego y también por robo de vehículos.

Al abordar el tema, el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, señaló que el joven permanece en calidad de detenido y este miércoles será formalizado.

Según precisó el persecutor, “va a pasar a control de detención el día de hoy (miércoles), por el delito específico de causar lesiones a profesionales de establecimientos educacionales; y por el delito de la ley de armas del porte de un arma de fuego adaptable para el disparo“.

Respecto del docente agredido, el fiscal confirmó que presenta varias lesiones, ninguna de ellas de carácter grave.