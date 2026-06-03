Qué explica el interés del neobanco de origen inglés Revolut por llegar a Chile: ya se reunió con la CMF

Según su última memoria anual, la institución financiera cuenta con 75 millones de clientes retail alrededor del mundo, y en 2025 suman 767 mil las empresas que son sus clientes.

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Sin sucursales físicas y con la totalidad de sus operaciones de manera digital, el neobanco de origen inglés Revolut ya sostuvo sus primeras reuniones con representantes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el propósito de iniciar sus actividades en Chile.

Se trata de la misma institución financiera que durante meses negoció con el Barcelona de España para transformarse en el sponsor financiero del club, aunque finalmente las negociaciones no prosperaron. Sin embargo, sí es el sponsor de la parte trasera de la camiseta del Manchester City.

En enero de este año, la CMF autorizó el funcionamiento a Tenpo Bank, otra firma con las mismas características, por lo que la británica podría transformarse en la segunda de su tipo en nuestro país.

En la reunión, que se realizó vía zoom, se abordó la “elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos”.

Según los registros a los que accedió La Tercera por la Ley de Lobby, en la oportunidad se realizó “una presentación sobre quién es Revolut, en qué jurisdicciones opera y bajo qué licencia opera“.

Qué se sabe del neobanco Revolut

De acuerdo con lo reportado en su última memoria anual, el neobanco Revolut cuenta con 75 millones de clientes retail alrededor del mundo, y en 2025 suman 767 mil las empresas que son sus clientes.

En el mismo documento, la institución reveló que durante el ejercicio pasado registró ingresos por 4.500 millones de libras esterlinas (US$6.100 millones) y un beneficio antes de impuestos de 1.700 millones de libras esterlinas (US$2 mil millones).

El CEO y cofundador, Nik Storonsky, destacó en el texto que “obtuvimos una nueva autorización bancaria en Colombia y una licencia bancaria en México, además de la aprobación preliminar para una licencia de pagos en los Emiratos Árabes Unidos y la autorización completa para emitir instrumentos de pago prepago en India”.

“También anunciamos una adquisición estratégica en Argentina y nuestra intención de solicitar una licencia bancaria completa en Sudáfrica, lo que marca nuestra primera expansión planificada en el continente africano”.

El general manager of international expansion del neobanco, Carlos Urrutia, le dijo en enero pasado al citado medio que “ya estamos con productos en los mercados de Brasil y México. Estamos en proceso en Colombia, Perú y Argentina. Y no vamos a parar ahí. Vamos a seguir viendo países nuevos de América Latina”.

“La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo. La ambición de nuestro fundador es llegar a 100 países con 100 millones de usuarios diarios. Con eso en mente, te imaginarás que la ambición definitivamente cubre llegar a países como Chile. Vemos que es un país con una población interesante, con un grado importante de adopción de servicios digitales, y vemos que es un país estable”, planteó el ejecutivo en la oportunidad.