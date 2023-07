Murió Don Miguel, el ícono de la campaña contra el tabaco del Minsal

19 de Julio de 2023

El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de Miguel García, Don Miguel, ícono de la campaña del Gobierno en contra del tabaco, que se inició en 2006.

A través de sus redes sociales, el Minsal destacó “su aporte a la salud pública al participar activamente en las campañas educativas contra el consumo del tabaco, así como en otras materias que impactan en el bienestar de la población”.

“Deseamos que la familia, amigos y quienes le conocieron encuentren paz y consuelo para tan lamentable pérdida”, indicaron.

El Ministerio de Salud lamenta el fallecimiento de don Miguel García y agradece su apoyo a la salud pública. pic.twitter.com/MtXCOmUoKh — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 19, 2023

Don Miguel alcanzó reconocimiento en 2006, cuando la cartera de Salud lo puso como rostro de la campaña contra el tabaquismo, apuntando a que perdió su laringe tras fumar por más de 20 años.

Por su parte, en 2017 se conoció que también lo afectó un cáncer de vejiga, cuando ya tenía 84 años.

En aquella oportunidad, Don Miguel explicó a La Cuarta que estaba realizando un tratamiento en el Hospital del Salvador, en Providencia, además de estar con una cuidadora en su hogar.

“Tengo pocas fuerzas, me siento viejo y jodido”, reconoció, junto con recordar su apoyo al llamado contra el tabaco.

“Dejar de fumar es un cambio de mentalidad (…). Espero haber contribuido con un granito de arena en la lucha contra el tabaco”, sostuvo.

En esta línea, confesó que fue objeto de ataques e insultos. “Me parece estupendo porque significa que les duele, significa que algo les dice, porque o si no lo dejarían así no más. No los deja indiferentes”, cerró Don Miguel.