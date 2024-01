Ex funcionario bailarín de Maipú recuerda a Cathy Barriga: “Teníamos miedo”

17 de Enero de 2024

Carlos Pérez, quien era el director de Renace tu mañana, se refirió a la forma en que la otrora jefa comunal se relacionaba con sus subalternos, reconociendo conductas "un poco agresivas".

Carlos Pérez pasó a la historia como el histriónico miembro del recordado matinal de Maipú conducido por Cathy Barriga, y decidió sacar la voz para dar cuenta del trato que daba la ex alcaldesa a sus funcionarios.

“Creo que ella no pudo llevar bien lo que significaba ser un alcalde. Creo que esas presiones de la prensa, al venir ella de la televisión, se hacían muy filosas cuando ocurrían algunos hechos y cuando había momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo (…) sufríamos nosotros cuando ella tenía complicaciones, tenía conductas un poco agresivas“, declaró el periodista en entrevista con Buenos días a todos de TVN.

El ex funcionario sostuvo que dentro de la municipalidad estaban al tanto de los millonarios gastos realizados por Cathy Barriga y que no levantaron la voz por el temor que provocaban sus arrebatos.

“A nosotros nos llamaba la atención, por ejemplo, los altos presupuestos para Maipeluza, el tema de los peluches, las empanadas, eran cosas extrañas, pero la mayoría del equipo teníamos miedo de poder conversar esto con ella”, sostuvo.

La verdad detrás de su baile

Carlos Pérez reconoce que su baile en el matinal de Maipú lo marcó para toda la vida, pero explicó que su modo de bailar era en protesta a Barriga y su orden de acompañarla, ya que “para muchos era terrible, vi gente llorar y fue traumático para muchas personas. Era una obligación”.

“Cuando bailé yo era director del matinal. Ella nos convocaba a todos a bailar y cuando no querían, venía su jefa de gabinete. Lo hice lo más ridículo posible porque ya estaba harto, como protesta, y resultó ser un circo. Se hicieron memes“, se lamentó.

Respecto a la relación de la otrora alcaldesa de Maipú con sus subalternos, el ex funcionario la calificó de “despectiva”.

“Por ejemplo, si ella se enojaba contigo, rápidamente no habían saludos, no daba las directrices directas y una situación así es bastante estresante (…) nos hacía la ley del hielo cuando se enojaba“, recordó.

En esta línea, Pérez profundizó que “cuando ella creía que tú estabas en una situación complicada, te negaba el saludo, no te miraba a los ojos, las instrucciones no eran para ti. Y así eran situaciones de mucho estrés, en ocasiones agónicas cuando ella estaba con ese comportamiento hacia ti y algunos no lo aguantaron”