Las razones personales de Cathy Barriga para pedir que se rechace su prisión preventiva

17 de Enero de 2024

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago determinó que este jueves dará a conocer si rechaza o no la prisión preventiva de Cathy Barriga.

Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia de formalización de Cathy Barriga, por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso durante su paso por la municipalidad de Maipú, donde se esperaba que se decretara su prisión preventiva.

Al respecto, desde la Fiscalía Metropolitana Oriente indicaron que ante la gravedad de los hechos y el millonario monto defraudado, más de $30 mil millones, corresponde que la ex alcaldesa de Maipú reciba la medida cautelar más gravosa.

La solicitud del Ministerio Público fue rechazada por Marcelo Hadwa, defensor de Cathy Barriga, quien tras acercarse al estrado junto a la parte querellante, dio a conocer las razones para pedir que se descarte la prisión preventiva.

“En el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene al rededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido”, explicó el abogado de la ex jefa comunal.

En esta línea, Hadwa reiteró que Cathy Barriga es madre cuidadora de sus hijos menores, uno de los cuales presenta problemas de salud, sin dar mayores detalles.

“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, puntualizó el abogado.

Por su parte, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago determinó que este jueves dará a conocer si rechaza o no la prisión preventiva de Cathy Barriga.