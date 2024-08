VIDEO – Tribunal decreta prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos por Caso Audios

27 de Agosto de 2024

La jueza Mariana Leyton decretó la medida cautelar más gravosa para dos de los tres imputados.

Compartir

Luego de cinco extensas jornadas de formalización, la jueza Mariana Leyton decretó las medidas cautelares para los imputados por el denominado Caso Audios.

Tras las réplicas de los querellantes (Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Consejo de Defensa del Estado) y las defensas de los acusados, a las 12:30 horas la magistrada resolvió otorgar prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

Mientras que la pareja de Villalobos, Luis Angulo, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Lo anterior, mientras se investiga la participación en delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Antes de ello, durante la semana pasada la jueza determinó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Renato Robles (TGR) y Patricio Mejías (SII), quienes eran funcionarios públicos y son imputados por el delito de cohecho.

La magistrada Mariana Leyton sostuvo que determinó la medida cautelar contra Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos ante la “sospecha grave y fundada de que obstaculicen la investigación“.

De esta forma, Luis Hermosilla cumplirá la medida cautelar en el centro penal Santiago 1, durante los 180 días del plazo de investigación que se estableció. Mientras que el abogado de Villalobos solicitó que se traslade al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, mientras evalúan su estadía en Capitán Yáber.

Las defensas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en formalización por Caso Audios

El principal argumento de la defensa de Luis Hermosilla se centró en las eventuales malas prácticas en la argumentación del Ministerio Público y los querellantes, al tratar -en palabras de Juan Pablo Hermosilla- de hacer parecer un hecho como tal al hacer una analogía con otro delito (malam partem).

En medio de la presentación del abogado Juan Pablo Hermosilla, se produjo un nuevo cruce con la jueza Mariana Leyton, al momento en que la autoridad del tribunal le pidió al penalista que entregara con mayor celeridad sus argumentos.

No me gusta que me interrumpa magistrado”, dijo Hermosilla. A lo que la jueza le replicó: “Tiene 10 minutos y ya le di 15”, y el abogado le volvió a contestar: “Magistrado estoy respondiendo 40 minutos en mi contra”, fue parte del tenso diálogo.

Por su parte, la defensa de Leonarda Villalobos utilizó su tiempo para aclarar que no buscan culpar a Jorge Pérez Guzmán (contador de Factop), sino que piden al Ministerio Público que investigue sobre su participación en el caso.